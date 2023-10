Google Chrome si sta dimostrando sempre più attento a tutti i possibili errori di battitura negli URL. Inoltre, introduce anche una serie di novità che rendono il servizio molto più user-friendly. Le novità in programma sono state realizzate per migliorare l’accuratezza della funzione di autocompletamento nella barra degli indirizzi all’interno del browser Chrome sia per i dispositivi desktop che per i dispositivi mobili.

Google Chrome ci aiuta con gli indirizzi web

Il sistema che verrà aggiunto a Google Chrome si basa soprattutto sul sistema di autocompletamento. Quest’ultimo è basato sulle parole precedentemente utilizzata per poter cercare un determinato sito web. Cosa significa?

Ogni volta che un utente tenterà di digitare una parola chiave per la propria ricerca la barra degli indirizzi suggerirà in automatico l’URL corrispondente, senza dover quindi digitare l’URL completo. Questo dovrebbe impedire errori di battitura e quindi difficoltà a trovare i siti web che si stanno cercando. Per prevenire i possibili malintesi causati da errori di battitura, il browser suggerirà diversi siti, basati sulle visite web precedenti, dettaglio che faciliterà la correzione degli errori di battitura.

Oltre a queste novità sono previsti anche altri aggiornamenti per il browser di ricerca di Google. Anche il sistema dei segnalibri è stato migliorato. Infatti, sarà possibile cercare i propri segnalibri all’interno delle cartelle create, specificando il nome della cartella nella barra di ricerca. Questo sistema faciliterà la ricerca e diminuirà lo spreco di tempo.

Infine, è previsto anche un miglioramento per l’aspetto visuale della versione desktop di Chrome. Con queste migliorie l’Omnibox, ovvero la barra degli indirizzi, diventa più leggibile e maggiormente reattiva. Altro dettaglio utile per migliorare l’esperienza degli utenti nelle loro ricerche web.

Tutte queste nuove funzionalità rendono l’intero sistema di Google Chrome diventa più user-friendly. Migliorando notevolmente l’esperienza di navigazione degli utenti sia su desktop che su dispositivi mobili Google si dimostra sempre essere un’azienda attenta agli sviluppi tecnologici così come agli utenti che usufruiscono dei servizi forniti. Gli aggiornamenti di Google stanno aumentando sempre di più negli ultimi mesi e sicuramente continueranno ad esserci novità costanti anche per quelli a venire.

Cosa pensate di queste novità in arrivo? Qual è la funzione che aspettate con più trepidazione?