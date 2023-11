C’è aria di novità in casa TIM. In queste ultime ore, infatti, l’operatore telefonico italiano ha deciso di stupire nuovamente i suoi possibili nuovi clienti con un’offerta mobile davvero eccezionale. Stiamo parlando in particolare della nuova offerta denominata TIM Power Iron New e anch’essa ha un costo per il rinnovo mensile piuttosto contenuto. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM presenta ufficialmente la nuova offerta TIM Power Iron New

TIM Power Iron New è la nuova offerta mobile presentata in queste ore dal noto operatore telefonico italiano. Come da tradizione dell’operatore, anche questa nuova offerta si distingue per il suo prezzo molto basso. Nello specifico, nel bundle mensile dell’offerta sono inclusi 100 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno pagare è di soli 6,99 euro al mese.

Tuttavia, questa nuova offerta non sarà attivabile da tutti i nuovi clienti dell’operatore, ma solo da chi richiederà la portabilità da alcuni operatori specifici. Come segnalato dai colleghi di Mondomobileweb.it, gli operatori di provenienza sono iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, Plintron Italia Full, Green ICN, NV mobile, Intermatica, Enegan, Digi Mobil, PLINK, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elimobile, Italia Power, Spusu, NTmobile, Rabona Mobile, Noitel, BT Italia FULL MVNO, TDM, BT Enia Mobile, Afinna One, LycaMobile e Vianova Mobile.

Ricordiamo comunque che l’operatore sta anche proponendo ad alcuni suoi ex clienti un’altra offerta mobile, ovvero TIM Power Iron.