Si continua a parlare di dispositivi di casa Apple e questa volta il protagonista è il prossimo iPhone SE 4. Di questo dispositivo sono emerse nel corso degli ultimi mesi svariate voci e, secondo alcune di esse, ci saranno diverse somiglianze con lo scorso iPhone 14. Ora, però, sembra che queste voci siano state nuovamente confermate. Ecco i dettagli.

iPhone SE 4 sarà come iPhone 14, lo confermano nuovi rumors

Nel corso delle ultime ore sono emersi nuovi rumors riguardanti uno dei prossimi smartphone di casa Apple, ovvero il prossimo iPhone SE 4. Come già detto, in queste settimane abbiamo avuto modo di scoprire svariati rumors e leaks e tutti suggeriscono un cambio di rotta radicale rispetto alla precedente generazione. Sappiamo infatti che saranno finalmente abbandonate le linee estetiche simili agli ormai datati iPhone 8.

Il nuovo device di casa Apple dovrebbe infatti seguire le linee estetiche di uno smartphone più recente, ovvero il nuovo iPhone 14. Si tratta di informazioni già emerse settimane fa e che ora sono state ulteriormente confermate. In particolare, è stato il noto sito web MacRumors. Secondo quest’ultimo, quindi, il nuovo iPhone SE 4 condividerà lo stesso design presente su iPhone 14. Sul fronte, quindi, ci sarà un display con il nuovo notch ridotto di Apple.

Una delle poche differenze tra i due dispositivi la troveremo invece sulla backcover posteriore. Qui, infatti, il nuovo device potrà contare su un singolo sensore fotografico. Questo dovrebbe infatti permettere di distinguere il nuovo iPhone SE 4 dal fratello iPhone 14. Questo è dovuto anche al fatto che il nuovo device deve collocarsi necessariamente al di sotto di esso e perciò dovrà per forza avere qualche piccola mancanza, come un sensore sensore fotografico, magari grandangolare. In generale, comunque, secondo MacRumors, le dimensioni tra i due dispositivi saranno pressoché molto simili, rendendo quindi anche il nuovo device di Apple comunque contenuto dal punto di vista prestazionale.