Very Mobile ha lanciato sul suo sito ufficiale una nuova promozione mobile davvero molto vantaggiosa. L’offerta è disponibile per alcuni nuovi clienti Very e comprende minuti ed SMS illimitati, 100 Gb di traffico internet in 4G fino a 30 Mbps in download e upload al costo di 4,99 euro al mese. Inoltre, l’attivazione della SIM e la relativa attivazione della promozione sono gratis. La promozione si chiama Very Esclusiva e come viene segnalato sul sito la promozione è attivabile solo per un periodo limitato di tempo, anche se non viene specificata la data specifica entro la quale poterla attivare.

Very Mobile presenta Very Esclusiva

Very Esclusiva offre anche 4,6 GB da usare in roaming in tutti i Paesi dell’Unione Europa per riuscire a navigare senza problemi anche quando si lascia l’Italia. Inoltre, sono previsti anche una serie di servizi aggiuntivi come i servizi di reperibilità “Ti ho cercato” e “RingMe” inclusi nella promo senza costi aggiuntivi. La funzione Hotspot è compresa per permettere agli utenti di condividere la propria connessione internet con altri dispositivi per poter navigare contemporaneamente. Very Mobile inoltre blocca in automatico l’attivazione di tutti i servizi a pagamento.

La promozione di Very Mobile non prevede costi extra o nascosti e non ci sono vincoli di durata. Infatti, se non ci si ritiene soddisfatti della promozione si potrà chiedere il recesso senza spese aggiuntivi o penali da pagare per la disattivazione della propria linea. La scadenza mensile per il rinnovo ricade sempre nello stesso giorno del mese per mantenere alta la trasparenza e non confondere gli utenti. Sarà possibile verificare la scadenza sull’app ufficiale dell’operatore Very Mobile.

L’offerta è riservata a tutti i nuovi utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero. Il servizio è gratuito e si completerà in massimo tre giorni lavorativi. Gli operatori virtuali che potranno richiedere la portabilità per attivare Very Esclusiva sono: Tiscali, Daily Telecom Mobile, Intermatica, Green Telecomunicazioni. Plink, CoopVoce, Iliad, Vianova, Plintron, Feder Mobile, Digi Mobil, Telmekom, WithU. TDM, UnoMobile, Lycamobile, Fastweb, CMLink. Enegan, Noitel, NTmobile, Ovunque Mobile, Optima, 1Mobile. Rabona Mobile, Elimobile, NVmobile, PosteMobile e Mundio Mobile.

Ricordiamo che per questa promozione è possibile richiedere una SIM in formato fisico oppure sostituirla gratuitamente con una eSIM, anche in un secondo momento.