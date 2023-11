Truffa ASSURDA sulle e-mail, così scompaiono i soldi dai conti

Purtroppo le truffe girano tutti i giorni sul web e spesso colgono di sorpresa anche gli utenti più esperti. Qualcuno, magari credendo che quella potrebbe essere la volta buona in cui sfruttare un’occasione vantaggiosa, può finire per cascarci con tutte le scarpe. Da giorni si parla di una truffa clamorosa, la quale avrebbe colto di sorpresa diverse persone in Italia.

Più utenti infatti hanno creduto realmente al messaggio che parla di un sito di incontri molto comodo da utilizzare. Il tutto arriverebbe tramite e-mail, con la promessa di più tipologie di incontri.

Chiaramente è questa l’ennesima prova che il phishing non si ferma e continua ad evolversi. Bisogna stare quindi molto attenti per non cascarci: potrebbero scomparire improvvisamente i soldi dal proprio conto corrente.

Truffa improvvisa per gli utenti, arriva tramite mail e ha già fregato centinaia di utenti

Purtroppo da diversi giorni in Italia e non solo sta girando un nuovo messaggio che avrebbe preso di mira gli utenti più inesperti. Si tratta di un modo per far credere che un sito di incontri sia lì pronto ad aspettarli. Ovviamente il messaggio è tutto una farsa e vuole in ogni modo mettere in difficoltà il pubblico.

Chiunque dovesse cascarci infatti potrebbe arrivare anche ad inserire, oltre ai dati sensibili, anche le credenziali di accesso ai conti bancari.

Per il resto ricordiamo agli utenti di non inoltrare in alcun modo un testo del genere ai propri contatti, potrebbe risultare il modo perfetto per diffondere la truffa. Ricordate anche di controllare sempre l’indirizzo del mittente.