Le truffe online sono all’ordine del giorno, l’espansione di internet ha infatti portato alla conseguente nonché direttamente proporzionale crescita delle frodi che ogni giorno cercano di colpire tutti gli utenti connessi al web cercando ovviamente di sottrarre loro dati sensibili per accedere magari ai conti correnti oppure derubarli direttamente di ingenti somme di denaro.

All’interno di questo contesto dunque è abbastanza facile incappare a nostra volta in un qualche tentativo di truffa, ed oggi vi parleremo di una che sfrutta Amazon a proprio vantaggio per truffare le vittime, offrendo la possibilità di acquistare pacchi non reclamati a prezzi stracciati, ovviamente tutto falso e pensato solo per indurvi in inganno.

I dettagli della truffa

Nel dettaglio la truffa in questione si chiama Brushing ed è tornata a colpire gli utenti direttamente su Facebook, dove torna periodicamente, offrendo pacchi non reclamati a prezzi bassissimi traendo in inganno le vittime per poi convincerle a dichiarare i loro dati bancari per dei pagamenti fittizi su siti truffaldini che ovviamente li spazzoleranno (brushing appunto), ripulendo il conto bancario da ogni risparmio.

Nel dettaglio questa truffa si mostra come un post su Facebook che recita “Ogni anno si accumulano nei magazzini molti pacchi non reclamati. Secondo le rеgоle, Amazon può buttare via questi ma distribuisce articoli a caso per sоlі 2.95 €. È facile ottenere un iPhone, un elettrodomestico da cucina come un aspirapolvere e altri articoli in un’unica soluzione. e altra articoli in un unісо раllet. È pоssіbile recuperare un pacco dimenticato seguendo il lіnk”, con i commenti sotto, ovviamente fasulli, che mostrano la soddisfazione dei clienti che si sono accaparrati i pacchi inevasi.

Ovviamente quel link dove vi invitano a cliccare non è altro che una pagina in pieno stile phishing, vi verranno chiesti i vostri dati bancari che verranno immediatamente copiati.