Il nome del chatbot nuovo realizzato da Elon Musk prende ispirazione dalla saga di fantascienza molto famosa Guida galattica per autostoppisti. Grok significa, in quell’universo, il comprendere in maniera così profonda qualcosa tanto da farla divenire parte di te. Tuttavia, più che un grande conoscitore, la tecnologia nuova di Musk appare ironica, satirica, umoristica e ovviamente conosce tutto quello che c’è da sapere su X.

Il chatbot dotato di intelligenza artificiale si collega automaticamente a X, conosciuto da tutti come l’ex Twitter. Inizialmente sarà disponibile soltanto agli abbonati della piattaforma della fascia più alta (Premium). Secondo l’imprenditore questo è un modello altamente diverso rispetto agli altri perché sarcastico. Se per lui questo però potrebbe essere un pregio, per molti è un difetto. Non tutti comprendono la necessità di creare un’intelligenza che possa essere umoristica o che sappia fare delle battute.

Grok: un chatbot divertente o inappropriato?

La personalità della chatbot è piuttosto maleducata. Se avete guardato almeno il film riferito alla saga sci-fi, saprete già più o meno come si presenta. L’intelligenza artificiale può dare risposte inappropriate, ma al contempo ha una grandissima conoscenza grazie alla connessione con il social ideato dal patron di Tesla. Il chatbot è infatti ben addestrato grazie agli archivi con tutti i dati raccolti online. Anche se molti si sono dimostrati entusiasti di questa tecnologia, alcuni critici sulle riviste tech hanno dimostrato la loro preoccupazione riguardo allo sviluppo così veloce di Grok e alla formazione affrettata e limitata. Esso, infatti, caratterizzato soltanto da 33 miliardi di parametri ed è stato allenato per due mesi.

Elon musk ha addirittura dichiarato che la sua tecnologia potrebbe anche battere Chat-GPT 4, ma come potrebbe se per il secondo c’è stato un lavoro lungo e altamente studiato? Alcuni, tra esperti e investitori, hanno paura che l’umorismo posso in qualche modo compromettere le informazioni, rendendole non accurate. Il suo essere irriverente e politicamente scorretto fa molto discutere. Oltre ad essere sarcastico, spesso è anche inappropriato. L’imprenditore si è giustificato dicendo che Grok è ancora nella fase iniziale di test e non è quindi fruibile dal grande pubblico. Pare quindi che Musk abbia adottato la politica del “Don’t Panic”. In ogni caso, ricordate che la risposta corretta è 42!