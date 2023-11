6 TITOLI Netflix al top della classifica SERIE TV

Da qualche giorno sono cambiate le cose su Netflix, soprattutto per quanto riguarda le serie TV. Ce ne sono alcune che diversi utenti non avrebbero mai pensato di seguire in maniera così accanita ed invece eccoci qui.

Le prime serie TV in classifica da vedere su Netflix assolutamente

Al primo posto, ormai da qualche giorno, c’è la nuova produzione Tutta la luce che non vediamo. Tutto si svolge nello scenario dell’epoca nazista.

La seconda posizione è occupata dalla nuova stagione de Il Sarto, molto attesa dai fan e che a quanto pare sta generando un gran successo.

In terza posizione ecco Ferry – La Serie, con Frank Lammers. Il protagonista, Ferry, coglierà al volo un’opportunità molto rischiosa che vede coinvolti i motociclisti di una gang. Si ritroveranno a fronteggiare un nemico fortemente vendicativo.

In quarta posizione ecco una serie rivelazione del mese di novembre, ovvero Bodies. Tutti coloro che hanno amato Dark potrebbero improvvisamente appassionarsi a questo nuovo e piccolo capolavoro fatto di 8 episodi.

Al quinto posto continua a riscuotere gran successo la terza stagione di Lupin. Questa volta il ladro gentiluomo tirerà fuori degli stratagemmi eccezionali per nascondersi in seguito ad un nuovo frutto clamoroso. Tutto diventerà più difficile nel momento in cui la madre tornerà dopo anni.

Il sesto posto viene occupato da Elite, la famosa serie TV che vede protagonisti i liceali spagnoli tra perversione e avventure al limite della legalità.

Ovviamente la classifica è in rapido cambiamento ogni giorno e già da domani potreste ritrovarvi con nuove posizioni e nuove produzioni in cima.