Il mese di ottobre si conferma un mese di grande calcio con gli appuntamenti per gli appassionati, sia per la Serie A che per la Champions League. n questa stagione, come nella precedente, coloro che non vorranno perdersi nemmeno una partita di cartello dovranno necessariamente attivare una doppia sottoscrizione, sia a Sky che a DAZN.

Sky e DAZN, confermata l’offerta congiunta delle due pay tv

Lo schema dei diritti televisivi per il calcio è infatti stato confermato tanto per la fine del 2023 tanto per la prima parte del 2024. La copertura totale della Serie A sarà garantita soltanto da DAZN, mentre Sky offrirà a tutti i suoi abbonati la possibilità di accedere a tutte le partite della Champions. La buona notizia per il pubblico è che anche quest’anno sarà disponibile l’offerta congiunta delle due pay tv.

In primo luogo, le due piattaforme hanno siglato un accordo che mette al centro le tecnologie. Di conseguenza l’applicazione di DAZN sarà ancora disponibile ed accessibile attraverso il decoder di ultima generazione, Sky Q. Questo scenario renderà più semplice accedere ai contenuti streaming per tutti coloro che hanno un abbonamento a Sky attivo. Difatti non sarà necessario né cambiare dispositivo, né telecomando.

Sul fronte commerciale, invece, DAZN riesce ad assicurare ora agli abbonati anche la possibilità di accedere ai suoi contenti per via satellitare. Nel bouquet dei canali di Sky infatti è stato confermato il canale Zona DAZN, un’alternativa a chi non vuole affidarsi allo streaming, ad un costo di 7,50 euro al mese. Questo prezzo va ad aggiungersi al prezzo del regolare abbonamento per il servizio.