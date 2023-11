Amazon Kindle Unlimited è uno dei tantissimi servizi che l’azienda americana offre ai propri clienti, permette a tutti gli effetti di avere libero accesso ad una sterminata libreria di elementi, da scaricare sul proprio Kindle, oppure su qualsiasi dispositivo sul quale è possibile installare l’applicazione Kindle (iOS e Android).

Il suddetto servizio non è incluso con l’abbonamento Amazon Prime, infatti richiede il versamento di un contributo aggiuntivo, che appunto deve essere aggiunto alla spesa di 49 euro annui, che gli utenti si accollano per godere della spedizione gratuita, di Deliveroo Plus, di Amazon Prime Video e Music. Il suo costo è di 9,99 euro al mese, con rinnovo automatico e senza la possibilità di pagarlo in maniera più compatta.

Amazon Kindle Unlimited, il servizio è gratis

Per facilitare l’accesso da parte degli utenti ad un servizio che appare generalmente poco utilizzato dalla community, Amazon ha pensato di riproporre la promozione a 0,99 euro per due mesi di utilizzo. Accedervi è semplicissimo, basta premere questo link e poi cliccare su “Iscriviti Ora e approfitta delle promozioni”. Una spesa ridottissima ma dalla grandissima resa, a patto che l’utente decida di compiere il grande passo entro e non oltre il 27 novembre.

Al termine del periodo di prova dovrete ricordarvi di disattivare il rinnovo automatico, poiché altrimenti si rinnoverebbe addebitando sul metodo di pagamento di Amazon i 9,99 euro effettivamente previsti dal servizio stesso. Non importa che abbiate già utilizzato Amazon Kindle in passato, sotto questo punto di vista non si hanno limitazioni di alcun tipo.