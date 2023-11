Tutti gli sportivi sono sempre alla ricerca di auricolari adatti alle proprie esigenze, devono essere cuffie che non si spostano in modo eccessivo durante l’attività fisica, rischiando di arrecare danno o fastidio all’utilizzatore finale. Considerando l’usura sugli stessi in fase di utilizzo, una valida alternativa potrebbe essere rappresentata da un modello ad archetto, ovvero in grado di agganciarsi alla perfezione dietro l’orecchio, fermando maggiormente la cuffie al padiglione auricolare, come il modello attualmente in promozione su Amazon.

Le cuffiette sono compatibili con qualsiasi smartphone in commercio, sia esso con sistema operativo iOS che Android, grazie al supporto al bluetooth 5.3. Vengono commercializzate con una comoda custodia che facilita il trasporto, ed allo stesso tempo conferisce la carica necessaria per il funzionamento di circa 120 ore consecutive (la restante carica è visualizzata anche sui due display LED interni).

Auricolari per lo sport a 15€: ottimo sconto su Amazon

Gli auricolari bluetooth sono oggi acquistabili ad un prezzo estremamente conveniente, poiché partono da un listino che sarebbe di soli 29,99 euro, allo stesso tempo fortemente ridotto di altri 14 euro, per un totale quindi di 15,99 euro. Per approfittare della riduzione è strettamente necessario applicare il coupon che trovate in pagina.

La cancellazione del rumore CVC viene fornita solamente in chiamata, così da ridurre al massimo l’immissione del rumore esterno nel microfono, sono completamente impermeabili, così da poter resistere a schizzi d’acqua o al sudore, e mantenendo la pressione sull’auricolare per due secondi si potrà accedere a Siri, o comunque agli assistenti vocali dello smartphone collegato (quindi anche Google Assistant se parliamo di un terminale Android).