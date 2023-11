Un prezzo così basso non si era mai visto per l’acquisto di una friggitrice ad aria, infatti gli utenti possono oggi pensare di mettere le mani sull’Ariete 4615 Air Fryer Mini a soli 35 euro, diventando forse la più economica attualmente in circolazione, o comunque in commercio sul territorio.

Di colorazione gialla, il prodotto è quasi interamente realizzato in plastica, dimostrando a tutti gli effetti una qualità costruttiva che potremmo definire allineata con la spesa da sostenere. Il suo punto di forza sono sicuramente le dimensioni, poiché raggiunge 23 x 23 x 30 centimetri, mantenendo una capacità di 2 litri, che corrisponde ad una capienza sufficiente, in confronto comunque ad altri prodotti in vendita.

Ariete air fryer mini, costa solo 35 euro

La friggitrice ad aria di Ariete costa davvero molto poco, il prezzo più basso raggiunto di recente era stato di 37,56 euro, ma Amazon ha voluto fare ancora di più e ridurla di un buon 5% rispetto al valore suddetto, finendo a farla costare solamente 35,65 euro, con possibilità di approfittare anche della garanzia di 2 anni dalla data d’acquisto effettiva.

Il formato super compatto è ideale per gli utenti che dispongono di poco spazio in casa, o allo stesso tempo che non necessitano di una capacità di cottura particolarmente elevata (ad esempio i single), fruendo allo stesso tempo di tutti i pregi che solo una friggitrice ad aria può offrire, come ad esempio la cottura arrostita senza olio, riducendo al massimo l’apporto calorico, e non solo.

Se interessati all’acquisto, ricordiamo che la spedizione a domicilio viene gestita direttamente da Amazon, inclusa nell’abbonamento Amazon Prime e recapito in pochissimi giorni dall’invio.