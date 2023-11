WhatsApp privilegia sempre gli upgrade e gli aggiornamenti che riguardano la sicurezza degli utenti. Nel corso di questi anni, dall’introduzione della crittografia end-to-end, la piattaforma di messaggistica istantanea ha garantito a tutti i suoi iscritti una difesa molto più forte contro hacker, malintenzionati o semplici spioni delle proprie conversazione. Una ulteriore novità è inoltre in arrivo.

WhatsApp, la password arriva per gli utenti con la versione desktop

In base alle ultime informazioni di WABetaInfo, il portale di leaker che si occupa proprio della chat di casa Meta, gli utenti, dopo aver ricevuto tale aggiornamento sui dispositivi per la versione mobile, anche per il servizio desktop WhatsApp Web potranno utilizzare una password aggiuntiva. Questa password aggiuntiva sarà necessaria ogni qualvolta ci sarà da nascondere le proprie conversazioni da occhi indiscreti.

Il nuovo aggiornamento per la versione desktop di WhatsApp prevede in primo luogo l’introduzione di una funzione di blocco schermo, che si attiverà di default ogni volta che il dispositivo fisso entrerà in standby o anche in modalità di risparmio energetico.

Successivamente, su scelta facoltativa dello stesso utente, WhatsApp potrà chiedere una password di verifica per l’accesso alle chat. Sarà possibile selezionare la password attraverso il menù Impostazioni. Questa password sarà utile per proteggere le chat da eventuali sconosciuti in possesso del proprio device.

Per quanto riguarda i tempi di rilascio per questo upgrade, non ci sono ancora conferme da parte degli sviluppatori di WhatsApp. Ad ogni modo, l’attesa – sempre stando a quelle che sono le anticipazioni di WABetaInfo – non dovrebbe essere superiore a poche settimane.