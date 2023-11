Il sogno di molti è poter acquistare un robot da cucina che sia in grado di fare tutto il lavoro e preparare cibi deliziosi in pochi minuti e senza sporcare l’intera cucina. Questi dispositivi solitamente costano un occhio della testa, ma sono davvero così comodi! Come fare? Beh potreste approfittare della super offerta Lidl e acquistare il Monsieur Cuisine Smart.

Questo piccolo elettrodomestico è un prodotto versatile e completo, che permette di svolgere numerose funzioni in cucina. Grazie alle sue molteplici funzioni, è possibile tritare, cuocere, impastare, frullare e fare ancora molto altro. Sul davanti dispone di un display touch screen che rende facile l’utilizzo e la consultazione delle ricette, che possono essere scaricate direttamente dal sito della Lidl. Il design moderno e compatto, per nulla ingombrante per adattarsi anche alle piccole cucine. Il Robot da cucina LIDL ti salva la giornata

Il robot Lidl è a marchio SilverCrest, una garanzia se avete provato altri prodotti come lo schiumalatte (cappuccini da urlo!). Il prezzo è di 399 euro, è comunque un investimento per una famiglia media italiana, ma basta fare un confronto con altri dispositivi per rendersi conto della grande occasione. Solitamente, infatti, questi costano intorno ai 1.000 euro, se non di più.

Il Monsieur Cuisine Smart è l’esempio perfetto dell’unione tra qualità e prezzo conveniente. Le prestazioni sono incredibili e le recensioni visibili online lo dimostrano (cercatele se non vi fidate). Il robot è così performante che è stato comparato al Bimby, avente le medesimi funzione, ma un prezzo molto, ma molto diverso.

Cosa potrete fare con questo robot? Meglio chiedersi cosa non poter fare! Sarà il vostro amico più fidato e ottimizzerà i tempi di preparazione. Potrete creare risotti eccezionali, creme fantastiche senza dover stare ore ai fornelli a girare, tritare, frullare e di tutto di più. Il prodotto Lidl ha 11 programmi in automatico, 600 ricette già inserite e preimpostate con tanto di istruzioni e anche una cottura variabile che arriva a 130 gradi. Rispetto al modello precedente, gli sviluppatori hanno migliorato ancor di più il motore, ora di 1000 W, seguendo i feedback degli utenti.