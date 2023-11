Il morbo di Parkinson è una delle malattie neurodegenerative più temute del mondo, si tratta di una patologia che colpisce il sistema nervoso centrale e causa dei disordini motori, sia nei movimenti che nell’equilibrio, i cui sintomi sono tremori a riposo, lentezza nei movimenti, rigidità e instabilità dell’andatura o della postura.

Tutto ciò è causata da una inspiegabile morte delle popolazioni di cellule nervose che costituiscono la sostanza nera (substantia nigra) e che producono dopamina (la zona risulta infatti più chiara), questo calo di dopamina porta ad una disregolazione dei circuiti che regolano movimento ed equilibrio (extrapiramidali).

A dare speranza a coloro che sono affetti da questa patologia è Marc, un francese 63enne affetto da oltre 20 anni dal morbo di Parkinson, il quale ha subito un intervento sperimentale che ha visto l’impianto di un sistema in grado di stimolare il midollo spinale dell’uomo per poi ripristinare la comunicazione con i muscoli, l’intervento ha avuto luogo a Losanna in Svizzera.

Il prima e dopo

Prima dell’intervento Marc soffriva di deficit motori talmente evidenti e gravi da non riuscire nemmeno a camminare all’interno di una stanza, situazione che si è risolta dopo l’inserimento dell’impianto che ha consentito a Marc di percorrere 6Km senza problemi stupendo tutti i medici.

In soldoni non si tratta di controllare la motoria del paziente dall’esterno, bensì di bloccare i segnali anomali in arrivo a causa della malattia e di consentire una normale comunicazione dei muscoli con il cervello, in tal modo si consente al sistema motorio di lavorare normalmente ripristinando le funzionalità.