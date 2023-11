Vodafone Silver, le 2 OFFERTE che distruggono TIM con 150 GB

Gli utenti che possono rientrare in Vodafone sono diversi e questa volta possono rifarsi a due promozioni mobili. La prima è certamente quella che garantisce la possibilità di pagare meno, mentre la seconda costa poco in più offrendo un aumento in termini di giga.

La volontà di Vodafone come sempre è quella di ribadire la sua superiorità sugli altri gestori, affermando la sua posizione anche questa volta. Innanzitutto gli utenti possono avere sia le telefonate che i messaggi senza alcun problema, pagando la solita cifra mensile indicata. La linea Silver permette quindi di poter avere contenuti in quantità e anche un netto risparmio rispetto al solito.

Il prossimo paragrafo ci sono tutte le informazioni del caso, in modo da capire bene quale delle due offerte sottoscrivere.

Vodafone ha due offerte bomba, si tratta delle Silver da 7,99 e 9,99 € al mese

La prima offerta delle due permette a tutti di avere minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi gestore, con 100 giga in rete 4G. Il prezzo mensile corrisponderà a soli 7,99 €.

La seconda offerta appartenente alla linea Silver permette invece di avere ancora di più. Per quanto riguarda riguarda minuti e messaggi, la situazione non cambia, ma per quanto riguarda la possibilità di navigare sul web ci sono 150 giga in 4G a disposizione. Il prezzo mensile sarà di 9,99 €.

Accettando di sottoscrivere il tutto con il metodo di pagamento Smart Pay, gli utenti potranno avere anche 50 giga in più di traffico dati ogni mese. L’offerta è dedicata agli utenti Iliad e a diversi gestori virtuali.