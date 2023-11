Il proprietario di X (l’ex-Twitter) non smette mai di far parlare male di sé. Proprio in questi giorni ha riacceso l’entusiasmo sul web quando ha annunciato la sua nuova particolare trovata. Elon Musk, infatti, ha annunciato l’arrivo di Grok. Ma di cosa si tratta? E perché gli appassionati sono in fermento?

Elon Musk annuncia Grok

L’ultima incredibile trovata del miliardario che da poco ha acquistato il noto social network di microblogging sta già attirando l’attenzione di tantissimi utenti del web in giro per tutto il mondo.

Sono tantissime, infatti, le domande che gli utenti stanno ponendo ad Elon Musk da quando quest’ultimo ha annunciato l’arrivo di Grok, il suo personale chatbot. Ebbene sì, anche Musk ha deciso di avvicinarsi al mondo dell’intelligenza artificiale e ha deciso di introdurre questa tecnologia nel suo social. Infatti, Grok sarà disponibile su X per tutti gli utenti he hanno un abbonamento a pagamento.

L’hype sono alle stelle e in molti si chiedono quali saranno le principali caratteristiche dell’AI di Elon Musk. Quest’ultima innovazione ha proprio attirato l’attenzione di tutti. Ormai come sappiamo l’intelligenza artificiale è ovunque e le teorie ci si sprecano se pensiamo a quali funzionalità potrà portare questa tecnologia nell’applicazione di blogging. Secondo le indiscrezioni rilasciate fino ad ora, Grok potrà simulare delle conversazioni umane, esattamente come fanno gli altri chatbot a cui siamo ormai abituati. Tra questi Siri di Apple è un esempio tra i principali. Inoltre, Musk ci tiene a far sapere ai suoi utenti che il chatbot avrà uno spirito ribelle.

Lo sviluppo del sistema è dovuto ad una delle aziende di Musk, XAI, e il nome, come dichiarato dallo stesso imprenditore, è stato scelto per omaggiare il libro Guida galattica per autostoppisti di Douglas Adams. Inoltre, il verbo to grok, che viene utilizzato dai protagonisti dell’opera, significherebbe letteralmente comprendere in modo approfondito. Ed è proprio questo quello che intende fare Musk con il suo Grok. Il chatbot, dunque, dovrebbe rispondere con ironia e di conseguenza poco adatto a chi non apprezza una bella dose di umorismo. Ovviamente insieme all’entusiasmo stanno iniziando già a diffondersi parecchie polemiche da parte di chi crede che il chatbot possa essere usato anche per scopi non molto nobili.