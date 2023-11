WINDTRE, è arrivato il momento di scegliere la migliore tariffa per casa

Nel panorama delle offerte per la connettività domestica, WINDTRE si distingue per la sua flessibilità, proponendo soluzioni sia per la fibra ottica che per la fibra mista rame, coprendo così anche le aree non raggiunte dalla FTTH. Per le situazioni in cui la fibra ottica non è disponibile, l’operatore offre un’alternativa basata sulla tecnologia Fixed Wireless Access (FWA), garantendo connettività anche in assenza di infrastruttura cablata. La proposta di punta è rappresentata dalla Super Fibra, disponibile in tre varianti per adattarsi alle diverse esigenze dei clienti. Scopriamone i dettagli.

WINDTRE: tutte le promo proposte

L’offerta appena citata include telefonate illimitate verso numeri nazionali, connessione internet fino a 2,5 Gbps e un modem Wifi 6 senza costi aggiuntivi, oltre a un abbonamento annuale ad Amazon Prime. Il costo di attivazione varia in base alla tipologia di connessione richiesta, e per usufruire del modem in comodato d’uso è necessario un impegno contrattuale di 48 mesi.

I clienti mobili WINDTRE che optano per la Super Fibra possono beneficiare di un canone mensile ridotto e di vantaggi aggiuntivi come il Wifi Calling gratuito e giga illimitati su fino a tre SIM della famiglia. Inoltre, esistono varianti della Super Fibra che includono servizi aggiuntivi come una SIM 5G con minuti e giga illimitati o un abbonamento a Netflix.

Per chi possiede già un modem compatibile, WINDTRE propone l’offerta Absolute, che consente un risparmio mensile e include le stesse caratteristiche della Super Fibra, con la possibilità per i clienti mobili di accedere a tariffe ancora più vantaggiose.

La soluzione Super Internet Casa FWA è ideale per chi necessita di una connessione wireless, offrendo internet illimitato fino a 300 Mbps e telefonate a consumo, con l’aggiunta di un modem Wifi 6 e antenna inclusi, oltre al bonus di un anno di Amazon Prime.

Infine, la Voce Più si rivolge a chi privilegia il servizio telefonico, offrendo chiamate illimitate sia nazionali che verso numeri fissi di determinate aree internazionali, con una connessione dati di emergenza tariffata a consumo. Questa opzione è pensata per chi non richiede una connessione internet costante ma non vuole rinunciare alla possibilità di navigare occasionalmente.

Le offerte WINDTRE si configurano quindi come soluzioni versatili e adattabili, capaci di rispondere alle diverse necessità di connettività domestica, con la possibilità di integrare servizi aggiuntivi e di personalizzare il proprio pacchetto di servizi.