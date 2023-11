Il nuovo OnePlus 12 avrà una SUPER BATTERIA e moto altro

Sono diverse le indiscrezioni che si stanno succedendo nell’ultimo periodo per quanto riguarda il prossimo top di gamma OnePlus 12. L’azienda cinese sta sviluppando infatti un prodotto super performante sotto ogni punto di vista, sia per quanto riguarda il design che per quanto riguarda le caratteristiche.

Dovrebbe essere questo l’ultimo flagship del 2023, in attesa poi di Samsung che presenterà la sua nuova Galaxy probabilmente a gennaio. In via preventiva dunque OnePlus vuole anticipare la concorrenza mettendo a disposizione uno smartphone che non solo sarà performante dal punto di vista del processore, ma che sarà anche un vero e proprio battery-phone. Il colosso infatti sta lavorando molto sull’efficienza energetica, in modo da garantire a chiunque acquisti il nuovo terminale un’autonomia fuori dal comune.

OnePlus 12 potrebbe essere lo smartphone con la batteria migliore

Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, ci sarebbero delle conferme in merito alla volontà di OnePlus di lavorare sull’efficienza energetica. All’interno di alcuni report sarebbero comparse delle informazioni molto importanti soprattutto sulla velocità di ricarica.

Il prossimo OnePlus 12 arriverà infatti, con ricarica cablata, alla velocità di 100W. Questo standard, già visto con l’attuale top di gamma dell’azienda, non stupisce particolarmente, ma lo fa invece la ricarica rapida wireless, che arriverà a 50W. Oltre a questo la vera e propria novità dovrebbe riguardare la batteria, un accumulatore in grado di ospitare al suo interno ben 5400 mAh.

Con una caratteristica del genere, il prossimo OnePlus 12 potrebbe arrivare a durare intorno intorno al giorno e mezzo di media. Ciò lo renderebbe probabilmente lo smartphone da battere sotto quest’aspetto.