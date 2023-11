Continuano ad essere disponibili diverse super offerte di rete mobile del noto operatore telefonico italiano TIM. In particolare, sul sito ufficiale dell’operatore sono disponibile svariate offerte super di tipo operator attack, rivolte quindi a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Vediamo qui di seguito le migliori.

Passa a TIM con le nuove offerte mobile operator attack super convenienti

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM ha reso disponibili all’attivazione delle super offerte di tipo operator attack. Si tratta di offerte che già conosciamo, ma che ora hanno qualche piccola novità. La prima di queste è TIM Power Iron Web New. Quest’ultima include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo è molto basso, cioè appena 6,99 euro al mese.

La seconda offerta è TIM Power Supreme Easy Web New. In questo caso, il traffico dati disponibile è di 150 GB. Gli utenti potranno poi sempre utilizzare minut8 illimitati e 200 SMS ogni mese verso tutti. Il costo da pagare in questo caso è di 7,99 euro al mese con metodo di pagamento TIM Ricarica Automatica.

La terza offerta resa disponibile dall’operatore è TIM Wonder New. Questa offerta è attivabile da chi richiede la portabilità del proprio numero dall’operatore virtuale ho Mobile. In questo caso, il bundle di traffico dati è di 50 GB, mentre rimangono inclusi minuti di chiamate senza limiti e 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile è di 9,99 euro.