Nelle scorse ore, Rockstar Games ha annunciato ufficialmente l’arrivo di un nuovo capitolo della saga di Grand Theft Auto. Sebbene non sia stato esplicitato, potrebbe trattarsi di GTA 6 e per scoprirlo bisognerà attendere il trailer che arriverà a dicembre.

Nel frattempo, le indiscrezioni a riguardo continuano ad arrivare e, secondo quanto scoperto dal team di Gaming Bible, GTA 6 sarà caratterizzato da una nuova meccanica di gioco. In particolare, ci saranno profondi cambiamenti al gameplay rispetto ai precedenti capitoli.

Infatti, fino ad ora siamo stati abituati ad avere a disposizione armi e munizioni virtualmente illimitate all’interno del gioco. Rockstar Games potrebbe modificare questo aspetto rifacendosi a quanto già visto in Read Dead Redemption 2.

GTA 6 potrebbe ispirarsi a Red Dead Redemption 2 ed introdurre alcune meccaniche tipiche del titolo ambientato nel Far West

Il titolo ambientato nel Far West punta molto sul realismo, tecnico e di gameplay. Ecco, quindi, che è possibile portare solo un numero limitato di armi. Questa cambiamento comporta una modifica profonda allo stile di gioco, in quanto bisognerà selezionare con attenzione le bocche da fuoco più adatte al proprio stile.

Ricordiamo che al momento, Rockstar Games non ha confermato nessuna indiscrezione. Quanto emerso fino ad ora si basa su fughe di notizie e dicerie provenienti da insider ed esperti ma senza supporto da parte degli sviluppatori. Sicuramente, il trailer di dicembre svelerà alcuni dettagli ma solleverà anche molti altri interrogativi. Non resta che attendere l’arrivo del prossimo mese per scoprire nuovi dettagli.