I prezzi attivati da Euronics sono a dir poco terrificanti, proprio perché capaci di ridurre al massimo la spesa che gli utenti devono sostenere, e riuscire così a mettere le mani su prodotti di alto livello, dietro il pagamento di un contributo tutt’altro che elevato.

Il risparmio da Euronics ha indubbiamente raggiunto i massimi livelli in questo periodo, gli utenti si sono scontrati con una campagna promozionale che richiama il Black Friday, mettendo sul piatto alcuni dei prezzi più bassi che si siano mai visti, e dando la possibilità di completare gli ordini in ogni negozio sul territorio (senza vincoli particolari, se proprio qualche piccola differenza).

Euronics, offerte da non credere con questo splendido volantino

Fino al 15 novembre è tempo di Black Friday da Euronics, infatti gli utenti possono scoprire una importante selezione di sconti speciali applicati su alcuni dei migliori smartphone in commercio. Tra questi spiccano Xiaomi 13T Pro, in vendita a 899 euro, ma anche Xiaomi 13T a 699 euro, oppure il buonissimo iPhone 12, che oggi ha un prezzo di 599 euro.

Coloro che invece sono alla ricerca di modelli più economici, possono decidere di abbracciare Realme 11 Pro+, Realme 11 5G, Redmi Note 12 Pro, Realme 55, per finire con l’ottimo Galaxy A54, che oggi viene commercializzato a soli 349 euro. Tutti gli utenti riescono a sfogliare i medesimi sconti sul sito ufficiale, aprendo questo link, in caso contrario possono collegarsi direttamente alle pagine sottostanti per osservare da vicino ogni singola riduzione di prezzo applicata.