WindTre non si lascia cogliere impreparato nella battaglia tra i provider in Italia. Anche il gestore arancione vuole essere leader nel campo della telefonia mobile e mette a disposizione di tutti i clienti una serie di vantaggiose offerte low cost in questo mese di novembre.

WindTre, la tariffa con Giga senza limiti a costi da ribasso

Nel novero dei listini del provider, una delle tariffa da non perdere per tutti gli abbonati è certamente la WindTre Go Unlimited Star+. Gli abbonati che decidono di sottoscrivere questa promozione avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e Giga no limits per la connessione di rete, anche con la tecnologia del 5G.

Il prezzo per la tariffa sarà così diviso. Gli utenti dovranno corrispondere una cifra pari a 10 euro per ricevere la SIM e dovranno poi aggiungere una quota mensile pari a 7,99 euro per il rinnovo della tariffa.

In linea con altre iniziative di WindTre del passato, anche per questa ricaricabile sono previste delle precise condizioni di attivazione. Come prima sottolineatura, è bene evidenziare che la Go Unlimited Star+ è garantita da WindTre in via prioritaria a tutti coloro che, in maniera contestuale alla ricaricabile, sceglieranno una promo per la Fibra ottica e la telefonia domestica. Da sottolineare, poi, che anche in questo caso, per l’attivazione di questa promo low cost sarà necessario e propedeutico per tutti i clienti effettuare l’operazione di portabilità della rete attuale da altro operatore.