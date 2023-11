Windows così come tutti i sistemi operativi ad ogni sua versione gode di un periodo di supporto da parte dell’azienda produttrice di svariati anni, questo supporto consiste in svariati aggiornamenti e patch che lo rendono col passare del tempo sempre più sicuro e fluido, vengono infatti spesso corretti dei bug o delle falle di sicurezza che potrebbero essere sfruttate dai cyber-criminali per violare le macchine sul quale l’OS gira.

Ebbene era il 16 Novembre quando Microsoft rilasciava Windows CE, ben 27 anni fa, un sistema operativo pensato per i device portatili, i quali però non corrispondono all’attuale descrizione che lascerebbe pensare ad uno smartphone, bensì parliamo dei vecchi PDA, Pocket PC e Palmari.

Fine del supporto

Il 10 Ottobre di quest’anno Microsoft ha messo fine al supporto a questo sistema operativo, quasi 27 anni dopo, valutando fosse l’ora di mettere fine al progetto, il quale ha supportato per molto tempo un elevato numero di dispositivi, dagli ATM ai netbook, ottenendo un ciclo di vita che in pochi possono vantare, forse nessuno al pari.

Si tratta dunque della chiusura di un capitolo eccellente della storia di Windows, dal momento che il Kernel di Windows CE è stato utilizzato per una miriade di dispositivi, anche per Windows Phone 7 e altri device più avanzati.

Ora Microsoft ha pensato di concludere il supporto probabilmente perchè arrivato il momento di andare oltre e pensare al futuro, concentrandosi su altri sistemi decisamente più avanzati e mandando in definitiva pensione il vecchio Windows CE che per anni è stato il tuttofare di Microsoft.