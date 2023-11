Il mercato delle auto elettriche è un mercato nato da poco ed è in costante evoluzione nonché variazione, sono tanti i modelli presenti e ovviamente le varie aziende cercano di accontentare un po’ tutti i palati così come anche tutti i portafogli, cercando di offrire soluzioni interessanti a prezzi competitivi per chiunque.

Dunque anche in Italia questo mercato sta vedendo piano piano un’espansione che sta rendendo le auto elettriche sempre più presenti sia nei listini delle varie concessionarie sia nei garage dei cittadini, merito anche dell’espansione della rete di ricarica nelle strade della nostra penisola.

La top 10 delle auto più vendute di Ottobre

Iniziamo dal basso, al deciso posto troviamo la Audi Q4 e-tron con 189 vetture vendute nel mese di Ottobre, seguita poi a stretto giro dalla dalla Ford Mustang Mach-E con 221 unità vendute, passando all’ottavo posto invece troviamo Dacia Spring, dalla quale ci si aspettava di più e si ferma a 231 unità vendute.

Passiamo ora alla settima posizione occupata, con appena una vettura venduta in più della precedente, dalla Peugeot e-208 con 232 unità, seguita anch’essa da una vettura al di sopra di una sola unità, la nuova BMW iX1 con 233 vetture vendute.

In quinta posizione abbiamo invece la Volkswagen ID.3, di recente presentazione segna come auto vendute 242 unità, per poi essere seguita subito dopo al quarto posto dalla Fiat 500 con 291 unità.

Passiamo ora al podio, il cui terzo posto è occupato dalla Tesla Model 3, la quale si prende la medaglia di bronzo del mese con 349 unità vendute, seguita poi in seconda posizione dalla Smart ForTwo che tiene botta nonostante il pensionamento sia ormai prossimo con le sue 513 unità.

In prima posizione della classifica abbiamo la Tesla Model Y, la quale vince la classifica di Ottobre.