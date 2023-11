Un pericolo costante che mette a dura prova l’attenzione di tutti gli utenti connessi a Internet è costituito senza alcun dubbio dalle truffe on-line, queste ultime colpiscono in maniera costante nel tentativo di attaccare il maggior numero di utenti possibile per poter ottenere informazioni sensibili da utilizzare al proprio vantaggio come i codici di accesso bancari o i dati personali utilizzabili per accedere alle piattaforme ufficiali.

Le truffe online colpiscono in modi molto variegati sebbene quello più utilizzato sia il phishing, una pratica fraudolenta che esordisce attraverso una comunicazione truffaldina diffusa a nome di un ente autorevole che viene dunque sfruttato per conquistare la fiducia della vittima che tenderà così a seguire le istruzioni indicate dal truffatore con maggiore facilità.

Generalmente queste istruzioni invitano la vittima a compiere determinate azioni specifiche come effettuare accessi presso link indicati nel corpo testo oppure scaricare allegati presenti in mail malevole i quali una volta installati inizieranno a spiare tutte le attività dell’utente sul suo pc.

Truffa a nome di Poste Italiane

La nuova truffa che sta colpendo gli utenti italiani aderisce perfettamente a quanto descritto sopra, quest’ultima presentandosi a nome di Poste Italiane avvisa la vittima di un accesso anomalo effettuato presso Tirana in Albania invitando a scollegare il nuovo dispositivo tramite l’accesso presso un apposito link citato nel messaggio stesso, quest’ultimo però rimanda ad una falsa area di gestione del proprio account all’interno della quale vi verranno chiesti i vostri dati sensibili che verranno poi inviati al creatore della truffa consentendogli così di penetrare nel vostro conto BancoPosta.