Al giorno d’oggi gli utenti cambiano spesso il proprio smartphone e, nel farlo, scelgono spesso l’acquisto a rate con uno dei vari operatori telefonici italiani. Tra questi, anche con WindTre è possibile acquistare in comode rate convenienti numerosi dispositivi di rilievo, tra cui anche i nuovi top di gamma di casa Apple.

WindTre, disponibili anche a rate numerosi smartphone top di gamma

Con l’operatore telefonico WindTre è possibile acquistare tanti nuovi smartphone anche a rate a dei prezzi piuttosto convenienti. Come già detto in apertura, è possibile acquistare anche i nuovi top di gamma di casa Apple, ovvero i nuovi iPhone 15. In particolare, sarà possibile acquistare il nuovissimo iPhone 15 Pro con rate da 29,99 euro al mese attivando anche la super offerta Protect Unlimited 5G.

Con quest’ultima, oltre allo smartphone, gli utenti potranno sfruttare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, giga senza limiti per navigare in 5G, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 minuti di chiamate verso alcune destinazioni straniere. Tra gli altri top di gamma, è inoltre possibile acquistare anche i nuovi pieghevoli di Samsung, i nuovi Samsung Galaxy Z Flip 5 e Samsung Galaxy Z Fold 5.

Anche in questo caso, l’offerta da abbinare sarà sempre Protect Unlimited 5G, con anche protezione furto inclusa. Il costo mensile da pagare per i due pieghevoli sarà però a partire da 26,99 euro al mese. Per chi vuole risparmiare, però, è anche possibile acquistare il nuovo medio di gamma Realme 11 Pro. Quest’ultimo è acquistabile abbinandolo a diverse offerte mobile molto convenienti, tra cui WindTre Voce dal costo di 7,99 euro al mese.