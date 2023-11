Vodafone, la nuova SILVER costa 7 EURO al mese

In questo momento Vodafone sta cercando di rubare utenti agli altri gestori utilizzando due offerte in particolare che fanno parte della stessa gamma. Queste infatti hanno lo stesso nome ma si differenziano per il prezzo di vendita mensile che in entrambi i casi avrà il primo mese scontato.

Vodafone: le due offerte Silver che piacciono agli utenti, ecco quanto costano

Le due Vodafone Silver sono entusiasmanti sia per i contenuti che per i prezzi. La prima è quella da 9,99 € al mese che garantisce il meglio al suo interno. Ci sono infatti minuti illimitati verso qualsiasi numero nazionale con anche un pacchetto di chiamate internazionali dall’Italia. Sono presenti anche i messaggi senza limiti verso qualsiasi numero e 150 giga ogni mese di traffico Internet mobile con rete 4G. Il tutto è incluso, con anche i servizi standard, per un totale di soli 4,90 € il primo mese. Dal secondo mese gli utenti pagheranno appunto 9,99 € al mese con addebito sul credito residuo.

L’offerta meno costosa, che si chiama sempre Vodafone Silver, ha un prezzo di 7,99 € al mese ed include il meglio al suo interno, questa volta con qualche giga in meno. Si parte da minuti senza limiti verso qualsiasi gestore italiano e chiamate internazionali, passando poi a messaggi senza limiti verso tutti e 100 giga al mese per navigare sul web web usando la rete 4G. Sono inclusi anche i servizi standard insieme a tutto ciò per un totale mensile, per i primi 30 giorni, di soli 5 €. Dopo il primo mese, il prezzo sarà proprio di 7,99 € con addebito sul proprio credito residuo.