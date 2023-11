WindTRE contro Iliad, la promo da 150 GIGA costa pochissimo

Tutti i gestori che operano nel mondo della telefonia mobile italiana stanno cercando di contrastare la grande ascesa dei virtuali. WindTRE è uno dei migliori sotto questo punto di vista e contro i virtuali lancia sempre le sue solite proposte vantaggiose.

L’unico modo per riuscirci è ovviamente quello di abbassare i prezzi mensili e soprattutto di aumentare i contenuti presenti nelle offerte. Il provider avrebbe proprio questo come obiettivo, in modo da portare dalla sua parte quanti più utenti possibile entro la fine del 2023. A tal proposito è stata lanciata quella che da molti viene definita la migliore offerta del momento, sia per il prezzo che per i giga che contiene.

WindTRE continua a battere la concorrenza, ecco la nuova GO 150 Flash+ Digital con 150 giga

Una delle migliori offerte è quella che il provider ha proposto durante l’ultimo periodo, ovvero quella piena di contenuti. Si tratta della nuova GO 150 Flash+ Digital, offerta che garantisce il meglio al suo interno grazie al prezzo mensile basso e ai contenuti. Ricordiamo infatti che il pubblico potrà beneficiare con questa soluzione di minuti, messaggi e giga per navigare sul web, tutto per un prezzo nettamente inferiore ai 10 €.

Più precisamente si parte da minuti senza limiti per telefonare qualsiasi gestore fisso o mobile in Italia. Per tutti i nostalgici, ci sono anche 200 SMS e soprattutto una somma di ben 150 giga disponibili per la navigazione sul web in 4G. Il prezzo mensile per chiunque dovesse riuscire a sottoscrivere l’offerta sarà di 8,99 €. Se avete ricevuto un messaggio di rientro, approfittatene subito.