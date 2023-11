WindTRE supera TIM con 8 EURO al mese e tantissimi giga

WindTRE è una delle aziende più amate grazie alla sua connessione di rete che negli ultimi anni è migliorata esponenzialmente.

Non sarà difficile questa volta rubare utenti agli altri operatori, visto che è ritornata un’offerta molto amata. Tutti coloro che volevano sottoscriverla tempo addietro ma che non ci sono riusciti, potranno farlo in questo caso risparmiando diversi soldi ogni anno.

Il nome che dovete segnare all’interno della vostra agenda è quello della GO 150 Flash+ Digital. Si tratta di un’opportunità unica nel suo genere che garantisce il meglio ogni mese e che si adegua ai contenuti e ai prezzi proposti da gestori virtuali e dal celebre provider Iliad.

WindTRE, arriva la nuova GO 150 Flash+ Digital con tutto incluso a 8,99 € al mese

Non è mai semplice provare a recuperare utenti durante l’ultimo periodo dell’anno ma questa volta i gestori ce la stanno mettendo tutta. Tra i migliori in assoluto c’è sicuramente il nome di WindTRE che da sempre rappresenta una delle superpotenze della telefonia mobile italiana.

Dopo aver perso numerosi utenti durante gli ultimi mesi adesso l’azienda vuole risalire in cattedra mettendo a disposizione delle promozioni uniche. La nuova GO 150 Flash+ Digital è il classico esempio di tutto ciò, soprattutto da quando costa meno del solito.

Si parte innanzitutto dai minuti, questa volta senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi, passando poi a 200 SMS verso tutti fino ad arrivare a 150 giga per navigare sul web usando la rete 4G ogni mese. Il prezzo ogni mese sarà di soli 8,99 €, anche più basso di quello offerto da alcuni gestori rivali che stanno dominando.