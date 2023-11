Il Black Friday è un evento ormai noto in tutto il mondo, che segna l’inizio ufficiale delle festività natalizie e rappresenta un’ottima occasione per fare acquisti a prezzi vantaggiosi. Come accade da qualche anno, anche in Italia è accompagnato dal Cyber Monday, giornata dedicata agli sconti online sui prodotti tecnologici.

In questo contesto, Xiaomi ha deciso di partire in anticipo e di proporre già da oggi una serie di offerte sul proprio store Mi.com. In particolare, gli sconti riguardano smartphone delle linee POCO, Xiaomi e Redmi, ma anche prodotti legati al mondo dell’AIoT, su cui l’azienda ha investito molto negli ultimi anni. Questa scelta di partire così tanti giorni prima rispetto alla data ufficiale è in linea con quella di molti altri store online, che cercano di evitare ritardi con le consegne e colli di bottiglia per i corrieri. Cosa troveremo in sconto sul sito Xiaomi per il Black Friday?

Il POCO X5 Pro 5G è un ottimo smartphone che offre un’esperienza di utilizzo di alta qualità. Grazie alla sua doppia promozione sulle varianti 6/128Gb e 8/256Gb, è possibile acquistarlo a un prezzo molto conveniente rispetto al prezzo di listino con uno sconto di 100 euro. La sua connessione 5G garantisce una velocità ultra rapida. Il POCO di Xiaomi è dotato di un ampio display da 6,67 pollici, che offre un’esperienza di visualizzazione immersiva e coinvolgente. La fotocamera posteriore da 48 MP consente di scattare foto di alta qualità, mentre la fotocamera anteriore da 16 MP consente di scattare selfie perfetti.

Tra le offerte più interessanti di quest’anno c’è sicuramente quella del nuovissimo Xiaomi 13T, lanciato da poco in Europa e già disponibile a prezzo ridotto in occasione di questo evento. Infatti, è possibile acquistarlo a soli 499,90 Euro, al posto di 699,90 Euro. Si tratta di uno smartphone dalle ottime prestazioni, con display AMOLED da 6,67 pollici, una tripla fotocamera posteriore da 64 megapixel, una batteria da 5000 mAh e molto altro ancora. Robot per una pulizia completa

Preferisci fare acquisti fare acquisti per la pulizia? Scegli lo Xiaomi Robot Vacuum S10+, indispensabile per chi cerca un robot aspirapolvere di alta qualità a un prezzo conveniente. Con un prezzo ridotto del 50% rispetto al prezzo originale, questo dispositivo offre un’ottima soluzione per la pulizia della casa. In esso è integrata la tecnologia 3D che gli consente di creare una mappa della casa e di evitare gli ostacoli, garantendo una pulizia efficace e precisa.