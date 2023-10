I team di Level Infinite e Hotta Studio hanno annunciato un nuovo aggiornamento per Tower of Fantasy. Il titolo MMORPG free to play con gameplay open-world introdurrà, a partire dal 24 ottobre, il nuovo simulacro Ling Han. L’occasione è speciale per festeggiare anche il primo anniversario in Europa.

Nella storia di Tower of Fantas, il nuovo simulacro Ling Han è un personaggio molto importante, in quanto è il responsabile della supervisione di Marshville oltre che essere a capo del Padiglione Longjian. Il suo potere le permette di essere a capo delle Guardie del Dominio che si estendono a tutto il Dominio 9.

Ling Han è stata addestrata dal suo caro amico Nan Yin ma l’amicizia è stata forzatamente distrutta. Infatti, lui ha ceduto all’Oscurità e lei è impegnata a cercare la verità sulla trasformazione oscura di Nan Yin.

Gli sviluppatori di Tower of Fantasy hanno rilasciato un nuovo aggiornamento dedicato ad Halloween con tanti giochi e sfide a tema oltre ad un nuovo simulacro

Oltre a poter giocare con Ling Han, i Wanderer potranno divertirsi con i nuovissimi eventi “Trick-or-Treat” pensati appositamente per festeggiare Halloween. In particolare, i più abili potranno cimentarsi nell’attività “A Sweet Night of Horror“ dove i giocatori dovranno sfidare tre nemici casuali.

Le ricompense saranno delle caramelle, che potranno essere scambiate nel negozio. Tuttavia, le caramelle non daranno diritto a ricompense normali ma a bonus speciali sbloccabili solo attraverso le sfide.

I giocatori potranno divertirsi anche con l’evento “Wandering Jack-O-Lantern“. Nell’area delle lanterne in Mirramoon Street a Mirroria, appariranno ogni 2 ore delle confezioni regalo di zucche. I più veloci potranno raccogliere e riscattare i premi presenti al loro interno.

Infine, l’evento “Maze of Dread” permetterà a otto giocatori di divertirsi insieme. Uno degli otto partecipanti si trasformerà in un fantasma e dovrà scappare dagli altri utenti che avranno l’obiettivo di catturarlo.