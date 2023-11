Il profilo alternativo di WhatsApp è un’innovativa funzione che permetterà agli utenti di mostrare un account differente rispetto a quello principale. In pratica, sarà possibile creare una sorta di “doppia identità” che potrà essere utilizzata in modo selettivo in determinate situazioni o con determinati contatti.

Ad esempio, un utente potrebbe decidere di ideare un profilo alternativo professionale da utilizzare per il lavoro e un altro più informale, da utilizzare con gli amici e la famiglia. In questo modo, sarà possibile personalizzare l’esperienza di utilizzo dell’applicazione e rendere più agevole la gestione dei contatti. Il profilo alternativo potrebbe rappresentare una soluzione interessante per coloro che, per motivi di privacy, non vogliono mostrare determinate informazioni o foto a tutti i contatti. Come accedere ed attivare al secondo account Whatsapp

Il profilo alternativo di WhatsApp può essere molto utile quindi per chi vuole proteggere la propria privacy online. Con questa funzione, è possibile impostare due immagini di profilo diverse, a seconda del tipo di contatto che le sta visualizzando, offrendo così un maggiore controllo sulla presenza sul web. L’immagine del profilo principale può essere condivisa solo con alcuni contatti selezionati, mentre la seconda immagine di profilo verrà mostrata automaticamente a tutti gli altri utenti che non hanno accesso alla prima.

In questo modo, si ha la possibilità di impostare una foto molto personale e rappresentativa come principale, tenendola però nascosta agli occhi indesiderati, e una seconda più generica come immagine di profilo per tutti gli altri utenti.

La funzione di gestione della privacy su WhatsApp sarà presto disponibile per tutti, grazie all’introduzione di un nuovo menù che permetterà di personalizzare l’accesso alla visualizzazione. Questa nuova opzione consentirà di scegliere tra diverse opzioni per decidere chi può vedere l’immagine. Ad esempio, sarà possibile permettere l’accesso a tutti i contatti o solo ad alcuni di essi, o ancora, specificare delle eccezioni per determinati contatti.