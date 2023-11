Whatsapp è una piattaforma di messaggistica istantanea che ha rivoluzionato il modo di comunicare nel mondo digitale. Fondata nel 2009, l’applicazione è diventata rapidamente popolare grazie alla sua facilità d’uso e alla sua capacità di connettere persone in tutto il mondo in tempo reale.

Una delle migliori sue caratteristiche è di certo la sua sicurezza. L’app utilizza la crittografia end-to-end per permettere solo il mittente e il destinatario di leggere i messaggi. Ciò rende molto difficile per i criminali informatici accedere alle chat e alle informazioni personali. Oltre questo, Whatsapp offre anche molte funzioni utili. Gli utenti possono inviare messaggi di testo, chiamare, videochiamare, mandare foto e video, creare gruppi e molto altro ancora. Altro punto forte è la creatività che consente agli utenti di personalizzare i propri profili e di utilizzare emoticon e adesivi per esprimere le loro emozioni. L’email per un account Whatsapp blindato

Gli sviluppatori di WhatsApp stanno attualmente lavorando su una nuova funzionalità che migliorerà ancor di più la sicurezza degli utenti della piattaforma. La soluzione proposta consiste nell’aggiungere un indirizzo email al proprio account.

Tale servizio è visibile solo nella versione beta per Android ed è utile per qualsiasi utente. La funzione, infatti, potrebbe essere utilizzata da tutti per accedere al proprio profilo in alcune situazioni, come ad esempio nel caso in cui l’utente dimentichi la propria password o cambi il proprio numero di telefono.

Per configurare l’email, basta accedere alle impostazioni di WhatsApp e selezionare la voce “Account”, dove si potrà trovare la nuova opzione. Questa funzionalità può essere abilitata al fine di aumentare quindi la sicurezza e consentire un eventuale recupero in caso di perdita dei propri dati.

Sia ben chiaro che non sostituisce il metodo classico di accesso tramite il numero di telefono, ma sarà facoltativa. Al momento l’opzione email è disponibile solo per alcuni tester che scaricano la versione 2.23.24.10 di WhatsApp beta per Android. Dopo tale fase, però, siamo certi che verrà distribuita a un numero maggiore di utenti.