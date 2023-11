Ford, la nota casa automobilistica americana fondata nel 1903, di recente, sta lavorando alla realizzazione di una nuova gamma di auto destinata alle competizioni GT3. Le nuove vetture prenderanno ispirazione dal modello della Ford Mustang, con particolare attenzione alla variante sportiva Mustang Dark Horse, considerata la punta di diamante della gamma Mustang.

Il design della Mustang Dark Horse è ispirato a quello iconico della NASCAR, ed ha richiesto un lavoro di profonda concentrazione dovendo tener conto, in fase di progettazione, delle differenze di guida su pista rispetto alla strada.

Mustang Dark Horse, un successo garantito

In base a quanto dichiarato dal Direttore globale degli sport motoristici di Ford Performance, Mark Rushbrook, la nuova Mustang Dark Horse Cup susciterà, senza ombra di dubbio, un enorme entusiasmo da parte dei fan.

Entusiasmo che ha anche già coinvolto Brad Keselowski, il pilota e co-proprietario della Roush Fenway Keselowski, la nota scuderia motoristica americana che gareggia nelle competizioni NASCAR dal 1988.

Keselowski ha infatti pubblicamente dichiarato di essere assolutamente elettrizzato ed orgoglioso di essere colui che potrà guidare la nuova Mustang, la protagonista assoluta del momento, con la quale il pilota mira a raggiungere la vittoria.

Interessanti sviluppi anche per quanto riguarda la realizzazione della versione elettrica dell’auto, nota come Ford Mustang E-Rally, destinata appunto alle competizioni rally.

Anche in questa versione l’auto non perde la qualità delle sue prestazioni garantendo, al contempo, le stesse emozioni di guida.

Insomma, non ci resta che aspettare il suo debutto ufficiale e vedere se la Dark Horse, risulti all’altezza delle sue aspettative!