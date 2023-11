Fastweb è la rete mobile considerata una delle più veloci d’Italia. Essa, al pari di altri gestori telefonici, come TIM e Vodafone ricopre il ruolo di leader assoluto del settore delle telecomunicazioni.

In concomitanza con l’inizio del mese di Novembre, i gestori telefonici fanno a gara per offrire le promozioni più vantaggiose e allettanti del momento. In questo contesto troviamo anche Fastweb, con la sua velocissima linea per la telefonia mobile.

Tra le offerte proposte dall’operatore telefonico una in particolare risulta essere particolarmente vantaggiosa, com’è possibile vedere dal numero esponenziale delle sue nuove attivazioni.

Fastweb Mobile: tutti i dettagli dell’offerta

La promozione per la linea mobile di Fastweb che vi presenteremo oggi, è disponibile al prezzo super vantaggioso di 7.95 euro al mese. Essa include numerosi servizi, quali:

Minuti e chiamate illimitate verso tutti, potrete stare al telefono tutto il tempo che volete e senza scatto alla risposta indipendentemente dal numero di chiamate effettuate;

100 messaggi verso tutti

150 GB di Internet alla massima velocità del 5G punto Si tratta della più veloce del mercato attuale, ed è disponibile per tutti i dispositivi compatibili;

Minuti illimitati anche verso più di 60 paesi internazionali;

Servizio roaming incluso, con 8Gb al mese per la navigazione, valido anche in Inghilterra, in Svizzera e in Ucraina;

Assistenza Ed Apple My Fastweb dedicata, su cui potete reperire tutte le informazioni circa l'offerta attiva sul vostro numero, i servizi di ricarica, il credito residuo e altro ancora;

Trasparenza e alcun vincolo contrattuale, potrete Infatti recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi;

Tutti i corsi della Fastweb Digital Academy inclusi gratuitamente nell'offerta. Si tratta di corsi mirati alla comprensione del mercato di lavoro attuale e di come è possibile trovare il proprio posto al suo interno;

Sim realizzata con materiali ecologici e sostenibili;

e sostenibili; Servizio assistenza clienti al numero 116.

Per ulteriori informazioni circa questa moltissime altre promozioni della linea Fastweb potete consultare il sito ufficiale dell’operatore telefonico.