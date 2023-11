Recenti informazioni avevano già entusiasmato alcuni appassionati del settore. Le differenze presenti tra Snapdragon 8 Gen 3 e Snapdragon 8 Gen 2 erano già molto interessanti, ma voci recenti sul chip del 2025 potrebbero davvero rendere il dispositivo entusiasmante.

Il dispositivo Snapdragon 8 Gen 4 si basa su nodo a 3 nanometri ed è stato proprio recentemente al centro di una serie di rumor particolarmente interessanti. Questi riguardano soprattutto la sua potenza effettiva e sembra promettere molto più che bene. Le indiscrezioni sono arrivate dal tipster Revegnus ed ha affermato che il SoC di Qualcomm è decisamente performante, soprattutto quando si parla di potenziale grafico del dispositivo. E non è tutto.

Snapdragon 8 Gen 4

Infatti, sembra che la sua GPU Adreno 830 del chip non si limita solo a superare in modo anche piuttosto agevole i suoi predecessori, ma sembra anche in grado di vincere sul chip Apple M2 Silicon di circa il 10%. La GPU integrata, del dispositivo Apple, al momento è notoriamente riconosciuta come una delle più potenti tra i SoC al momento in circolazione, ed ora sembra invece avere un degno avversario. D’altronde, Qualcomm si è dimostrato da subito intenzionato a puntare sulla grafica. A prova di ciò basta guardare gli impressionanti benchmark di Snapdragon X Elite per laptop.

Sempre secondo l’insider, la GPU del nuovo Snapdragon 8 Gen 4 avrebbe raccolto ben 7.200 punti su 3DMark Wild Life Extreme, un punteggio di tutto rispetto. Inoltre, anche i core della CPU risulterebbero all’altezza della situazione, presentando su Geekbench 5 ben oltre 2.000 punti in Single Core mentre presenta 8.600 punti in Multi-Core. Su Geekbench 6, invece, i punti aumentano e salgono rispettivamente a 2.800 e 10.000.

I dati appena presentati acquistano ancora maggiore significato se consideriamo che si tratta di un chip a uso mobile, a differenza dell’M2 che invece riguarda dispositivi laptop e tablet. Dunque, il dispositivo promette delle vere e proprie meraviglie. Dopo una presentazione simile tutti gli appassionati non possono che aspettare con ancora più ansia l’arrivo del dispositivo. E pensare che siamo solo all’inizio. Potremmo ricevere presto nuovi aggiornamenti sulla sua scheda tecnica e sulle sue caratteristiche principali.

Noi siamo pronti a farci sorprendere ancora in attesa di informazioni ufficiali sul rilascio del dispositivo. E voi? Cosa ne pensate del nuovo Snapdragon 8 Gen 4?