Le promozioni degli operatori di telefonia mobile sono vantaggiose anche in questo mese di novembre. In pieno autunno si riaccende la storica sfida tra TIM, Vodafone, Iliad e WindTre. Tutti i provider, infatti, desiderano ampliare il loro numero di abbonati su scala nazionale attraverso una serie di vantaggiose promozioni low cost.

TIM, Vodafone, Iliad e WindTre: le quattro migliori tariffe in autunno

Tra le soluzioni più vantaggiose sul fronte della telefonia mobile in Italia, si segnala certamente TIM che ha da poco confermato la sua TIM Wonder. Gli abbonati che optano per questa tariffa si troveranno a pagare un canone mensile pari a soli 9,99 euro e riceveranno consumi no limits per chiamate ed SMS più 100 Giga internet anche in 5G.

Vodafone ribatte colpo su colpo a TIM, attraverso la sua oramai classica promozione Special 100 Giga. L’offerta migliore di listino di Vodafone prevede sempre un costo di 9,99 euro con chiamate ed SMS no limits più 100 Giga per navigare in internet, sempre in 5G.

Oltre a TIM e Vodafone, si conferma anche Iliad nel mercato della telefonia mobile, sempre grazie alla sua Giga 150. Il provider al costo di 9,99 euro garantisce al pubblico chiamate ed SMS no limits con 150 Giga attraverso la tecnologia del 5G.

Con costi ancora più bassi si presenta sul mercato della telefonia mobile WindTre, che assicura a tutti i suoi abbonati la WindTre Star+. La tariffa ha un costo più basso della concorrenza , pari a soli 7,99 euro al mese, ed assicura a tutti gli abbonati telefonate ed SMS senza limiti con 70 Giga internet anche in 5G.