Euronics è una furia, in questi giorni l’azienda si prepara a lanciare una campagna promozionale che avvicini al massimo gli utenti all’acquisto di prodotti di tecnologia, mettendo sin da subito sul piatto un rapporto qualità/prezzo assolutamente favorevole.

Risparmiare al massimo con Euronics è possibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio, con piccole differenze di socio in socio. Gli stessi acquisti possono essere completati online sul sito, ricordando ad ogni modo che la consegna a domicilio è prevista per tutti, sebbene potrebbe essere necessario pagare un contributo inteso come spese di spedizione.

Euronics da sogno con il volantino assurdo

Un volantino assurdo vi attende oggi da Euronics, la campagna promozionale attivata in seno al Black Friday rappresenta sicuramente la migliore occasione per riuscire a spendere relativamente poco su tanti prodotti, come la maggior parte degli smartphone inclusi nella stessa. Tra questi spicca senza ombra di dubbio il Samsung Galaxy A54 5G, un best buy assoluto del 2023, considerato che oggi costa solamente 349 euro.

Volendo puntare più in alto, la scelta può ricadere su Apple iPhone 14, disponibile al prezzo di 799 euro, oppure il modello appena precedente, l’Apple iPhone 13, che oggi viene commercializzato ad un prezzo che si aggira attorno ai 599 euro. A prescindere dal modello, parliamo comunque di dispositivi completamente sbrandizzati con garanzia legale della durata di 2 anni. Gli acquisti, come vi abbiamo anticipato, sono completabili online sul sito, oppure aprendo le pagine che trovate qui sotto.