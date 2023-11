I nostri smartphone sono sempre più all’avanguardia e negli ultimi anni stiamo assistendo a continui cambiamenti e migliorie per rendere i nostri dispositivi super tecnologici e all’avanguardia. Aggiornamenti e applicazioni arrivano praticamente tutti i giorni per fornire a tutti gli utenti gli strumenti utili per vivere la miglior esperienza sul web, ma anche fuori nella vita reale. Tante volte, infatti, i nostri dispositivi sono stati alleati fondamentali per risolvere questioni legate alla nostra quotidianità.

A tal proposito, l’ultima novità arriva per migliorare le prestazioni delle torce sui nostri dispositivi Android. Per farlo arriva in nostro soccorso una nuova app che consente di regolare la luminosità ed offre un maggiore controllo sull’intensità. L’app in questione si chiama FlashDim e promette di migliorare esponenzialmente la funzione torcia.

Ecco come potenziare la torcia del proprio smartphone

L’app ti permette di regolare in modo accurato la luminosità della torcia di cui è fornito il tuo dispositivo. Inoltre, fornisce la facoltà di utilizzare anche i pulsanti di scelta rapida per raggiungere in modo semplice ed immediato diversi livello di intensità per la luce.

Per sfruttare al meglio la torcia l’app offre una serie di funzioni che possono rivelarsi estremamente utili. Tra queste troviamo la possibilità di usare il flash come SOS, o anche per comunicare tramite codice morse. Inoltre, FlasgDim mette a disposizione un riquadro per le impostazioni rapide, così da ottenere un accesso istantaneo. Come? Premendo contemporaneamente i tasti del volume su e giù. In questo modo sarà possibile attivare immediatamente la torcia sul proprio smartphone.

Inoltre, l’applicazione mostra oltre che caratteristiche anche un aspetto estremamente tecnologico. Dotato del design moderno Material You, presenta la capacità di acquisire i colori che si adattano al tema di sistema del dispositivo su cui viene installata.

L’applicazione FlashDim – Dim your flashlight è disponibile per tutti i dispositivi Android. Per poter installare l’app basta recarsi nell’apposita pagina nel Play Store di Google. È possibile scaricare l’app gratuitamente e non sono previsti acquisti in-app di alcun genere. Inoltre, non sono presenti pubblicità e l’app riesce a funzionare normalmente anche senza una connessione ad Internet. È importante sapere che per poter usufruire delle potenzialità dell’app è necessario essere dotati dell’aggiornamento Android 13 o di tutte le versioni successive del sistema operativo.