WhatsApp, le TRE funzioni magiche da scaricare a parte

C’erano in passato delle piattaforme che potevano essere scaricate ed utilizzate a pagamento, portando via agli utenti WhatsApp molti soldi nel corso di un anno.

Con queste soluzioni però si riuscivano a scoprire tutte le chat delle persone, ed è proprio per questo che scattò il primo campanello di allarme di WhatsApp. L’azienda da quel momento dichiarò guerra allo spionaggio e riuscì a debellarlo, fino ad oggi che è nata una soluzione molto più blanda.

Oggi però sono arrivate delle grandi novità che si avvicinano di nuovo a quel mondo, anche se in maniera legale.

WhatsApp: queste tre funzioni sono eccezionali

Oggi con Whats Tracker è possibile conoscere l’esatto momento della connessione di un utente e l’esatto momento in cui quest’ultimo si scollega. Il tutto con una notifica istantanea.

Se invece siete stanchi di comparire online e avete diverse persone che non attendono altro per contattarvi e disturbarvi, è questa la soluzione perfetta. Scaricando Unseen infatti si potrà avere l’opportunità di leggere al di fuori di WhatsApp ogni tipo di conversazione e ogni messaggio in arrivo. Il vantaggio sarà quello di non risultare online e soprattutto di non aggiornare mai l’ultimo accesso.

Molti utenti usano oggi quella soluzione che fu lanciata con lo scopo di dare agli utenti la possibilità di rimangiarsi le proprie parole o di porre rimedio ad uno scambio di persona.

Scaricando WAMR la situazione cambia vertiginosamente. Potrete infatti recuperare tutti i contenuti, siccome l’applicazione li memorizza all’arrivo di ogni notifica. È chiaro che per avere una soluzione del genere attiva, dovrete prima installarla: da quel momento comincerà a tenere traccia di ogni contenuto in arrivo. Non potrete ripristinare messaggi cancellati in passato scaricando ora WAMR.