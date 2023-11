La stazione meteo wireless è uno strumento che permette la misurazione di temperatura e umidità sia all’interno che all’esterno, grazie alla presenza di un apposito modulo da posizionare esattamente dove si desidera, a patto che sia ad una distanza compatibile con il raggio d’azione della connessione senza fili.

Una tipologia di prodotto molto richiesta dal pubblico ed in forte crescita rispetto al passato, per questo motivo sempre più presente su Amazon e numericamente crescente in termini di aziende che effettivamente hanno deciso di produrla, come il modello di BALDR, disponibile direttamente sul famoso sito di e-commerce ad un prezzo molto conveniente. Il dispositivo in questione è composto da due parti: un sensore esterno da agganciare al muro, o posizionare su una superficie, che come dicevamo rileva temperatura e umidità, ed il corpo centrale da interno, il quale a sua volta effettua le medesime misurazioni, mostrando i risultati su uno schermo a colori non touchscreen.

Stazione meteo wireless, il prezzo è folle su Amazon

La stazione meteo è disponibile in forte sconto per un periodo ridottissimo su Amazon, infatti in questi giorni gli utenti potranno averla presso il proprio domicilio con un investimento di soli 39 euro, risparmiando circa 6 euro dal listino originario di 45,99 euro (sconto effettivo del 13%).

Le varie misurazioni sono corredate da svariate considerazioni della stessa stazione metereologica, ad esempio è possibile vedere una emoji sorridente nel momento in cui l’umidità si trova nel range di 45/65%, oppure, è possibile visualizzare le previsioni meteo, il tutto con l’aggiunta della funzione sveglia. Il funzionamento è garantito da pile stilo AA e mini stilo, non incluse in confezione.