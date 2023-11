Sconti sempre più importanti sono stati attivati da MediaWorld risultando a dir poco perfetti per tutti gli utenti che sono alla ricerca dell’occasione ideale per riuscire a spendere cifre molto più basse del normale, senza mai doversi minimamente preoccupare della qualità, essendo di per sé particolarmente elevata.

Le occasioni a disposizioni dei consumatori sono davvero uniche nel loro genere, all’interno del prezzo mostrato effettivamente a schermo, infatti, è possibile avere libero accesso alla solita garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica, ma anche alla variante no brand dello smartphone che eventualmente si potrebbe acquistare, rappresentando la soluzione perfetta per coloro che non vogliono essere legati ad un operatore telefonico.

MediaWorld, un volantino veramente speciale con i prezzi più economici

Ghiotte occasioni per risparmiare su MediaWorld per gli utenti che sono alla ricerca di sconti da pazzi a prezzi quasi mai visti, fino al 12 novembre risulta essere attiva la campagna dedicata al Black Friday anticipato, con un risparmio non da poco anche per coloro che sceglieranno di acquistare un Apple iPhone 13, disponibile oggi a 719 euro, con inclusa anche la cover ufficiale.

Molto buone sono le riduzioni anche nella fascia inferiore ai 500 euro, dove si possono trovare Oppo Reno 10 Pro a 499 euro, Oppo Reno8 a 349 euro, Realme 11 5G, Realme C51, Realme 11 Pro+ 5G, Motorola G32, Oppo Reno8 T, Oppo Find X5 Lite e altri ancora. Tutti sconti speciali che sono perfettamente fruibili anche online sul sito ufficiale.