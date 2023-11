Amazon Prime non è semplicemente l’abbonamento a pagamento del noto store di e-commerce, ma una vera e propria fucina di vantaggi che apre le porte agli utenti verso un mondo di funzioni e di contenuti che altrimenti non sarebbero minimamente raggiungibili.

Alla base si trova la possibilità di fruire della spedizione gratuita certa per ogni ordine di spesa, sull’acquisto di prodotti spediti da Amazon, con la consegna più rapida tra quelle disponibili. In aggiunta gli utenti possono approfittare dei servizi Amazon Prime Video (con serie TV, film e Champions League) e Amazon Music senza costi aggiuntivi, per finire poi con l’aggiunta più recente, quale è Deliveroo Plus, con spedizione gratuita a domicilio.

Se volete scoprire ogni giorno i migliori prezzi bassi disponibili su amazon, nonché ricevere i codici ed anche i coupon sul vostro smartphone, dovete subito iscrivervi qui.

Amazon Prime, ecco come avere l’abbonamento gratis

Sarebbe tutto bellissimo (troppo), se per accedere a questi servizi non venisse richiesto nemmeno un centesimo; l’abbonamento ad Amazon Prime ha un costo fisso di 49 euro all’anno, che può essere rateizzato in pagamenti mensili, che portano però ad una spesa complessivamente maggiore, in confronto al suddetto una tantum.

Essendo la spesa non proprio bassissima, Amazon ha giustamente pensato di introdurre un periodo di prova, che facilita così l’accesso dall’utente che non ha mai testato il servizio, dandogli la possibilità di provarlo per un mese senza richiedere il pagamento. In altre parole è possibile provare Amazon Prime gratis per 30 giorni, premendo questo link.

Al termine del periodo di prova dovrete solo ricordarvi di disattivare il rinnovo automatico, nessuno chiederà nulla e non sarete costretti a rinnovarlo.