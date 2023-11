Tarisland è un titolo MMORPG multipiattaforma che sarà disponibile a breve. Lo sviluppo è entrato nella sua fase finale, come dimostra l’arrivo della seconda beta pubblica il 15 novembre.

In questa fase, gli utenti PC e Android di vari Paesi del mondo potranno testare il gioco e verificarne la bontà tecnica e scoprire i segreti del gameplay. In particolare, la beta aperta riguarderà Argentina, Brasile, Europa, Sud-Est asiatico, Canada e Nord America. Le lingue supportate al lancio saranno inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo.

In attesa di poter mettere le mani su Tarisland, gli sviluppatori hanno pubblicato una lunga ed approfondita intervista che permette di avere uno sguardo approfondito sulla creazione del gioco.

Gli sviluppatori di Tarisland hanno pubblicato una interessante intervista dove parlano del gioco e svelano alcuni interessanti segreti sullo sviluppo

Nel filmato disponibile su YouTube, vengono affrontati diversi temi tra cui la nascita di Tarisland. Infatti, gli sviluppatori hanno raccontato di come il titolo è un inno al genere dei MMORPG e hanno svelato quali sono state le ispirazioni che hanno portato alla creazione del gameplay.

Tarisland è stato pensato, sin dal principio, come un titolo per PC e per mobile e lo sviluppo delle due versioni è partito immediatamente. In questo modo, ogni piattaforma riceverà una versione pensata e ottimizzata per i relativi supporti e garantiranno un’esperienza di gioco ottimale.

Come confermato da Yangmin, Game Director di Tarisland: “Per quanto riguarda l’interfaccia utente e l’esperienza UE, abbiamo personalizzato diversi layout delle schermate e la logica di funzionamento in base alle abitudini dei giocatori multipiattaforma. Speriamo che la versione per PC possa catturare la sensazione immersiva di un MMO e l’esperienza definitiva di esplorazione di un dungeon, mentre la versione per dispositivi mobili possa soddisfare le esigenze delle attività quotidiane e dell’esplorazione della mappa“.

Infine, il tema sonoro che accompagnerà i giocatori è stato realizzato in collaborazione con Russel Brower, un compositore di fama mondiale. Le musiche saranno epiche ed permetteranno a giocatore di immergersi ulteriormente nell’esplorazione e nelle battaglie.

Il debutto ufficiale di Tarisland è atteso per il primo trimestre del 2024 e i giocatori potranno divertirsi con un mondo unico e diversificato, pieno di storie avvincenti e ricco di esplorazione. Non mancheranno sfide impegnative e grandiosi campi di battaglia. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale.