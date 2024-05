BTicino e Bosch insieme per il controllo degli elettrodomestici

Nuovo accordo tra BTicino e Bosh

È arrivato dal’annuncio di una nuovacon. Suddetta unione potrebberelative al controllo e alla gestione dei prodotti del noto marchio con. Quest’ultimi, infatti, verranno integrati alla perfezione nell’ecosistema BTicino. In una nota viene affermato che gli elettrodomestici smart di Bosh potranno essere gestiti attraverso il sistema di BTicino ed anche. Il sistema permetterà agli utenti di controllare i prodotti presenti nelle loro case tramite smartphone e l’uso di

La nuova collaborazione non si limita solo al controllo vocale. Infatti, permette anche agli utenti di accedere a nuove funzionalità come il monitoraggio dei consumi in tempo reale. E non solo. È presente anche la centralizzazione degli elettrodomestici stessi e la creazione di routine e personalizzazioni. Il Responsabile Global Partnership di BTicino, Paolo Dall’Oglio, ha affermato che la partnership rappresenta un evidente conferma del ruolo di BTicino come leader nel settore elettrico.

Graziana Sorrentino, Brand Communication Manager di Bosch, ha dichiarato di essere particolarmente soddisfatta della nuova partnership. Secondo quanto riportato sembra che l’azienda di elettrodomestici intenda creare una serie di partnership strategiche con aziende che sono immerse nel settore delle Smart Home per il sistema di consumo domestico. Questo tipo di associazioni, infatti, sono fondamentali per permettere agli utenti di accedere a soluzioni utili per la gestione ottimizzata della propria casa.

La nota presentata riguardo l’approccio tra BTicino e Bosh conclude che la possibilità di controllare gli elettrodomestici da remoto può offrire una maggiore sicurezza. Inoltre, gli utenti possono ottenere anche una maggiore convenienza. I consumatori possono verificare quali dispositivi sono ancora attivi per poi gestirli anche se non sono presenti in casa. Questo sistema permette anche di evitare di lasciare gli elettrodomestici in stand–by per troppo tempo. In questo modo vengono ridotti anche i consumi energetici quando questi non sono necessari.