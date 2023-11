A partire dal primo novembre su Xbox One e Xbox Series X|S debutta True Virus. Il titolo si configura come un gioco d’avventura dai toni oscuri e dalle atmosfere inquietanti con una modalità punta e clicca.

I possessori di una console Microsoft potranno divertirsi grazie alle atmosfere inquietanti supportate da una grafica e da un sonoro unico. La versione per console Xbox arriva dopo il debutto del gioco su Nintendo Switch e, nel corso dei prossimi mesi, farà il proprio debutto anche la versione per PC, PlayStation 5 e PS4.

Lo sviluppo è stato curato da un team congiunto composto dagli studi polacchi Farmind Studio e 100 GAMES mentre Ultimate Games si è occupato della distribuzione. True Virus nasce come un titolo punta e clicca con grafica 2D, in cui il gameplay si concentra principalmente sull’esplorazione e sulla risoluzione di puzzle.

True Virus debutta sulle console Microsoft Xbox One e Xbox Series X|S per portare i giocatori in un mondo devastato da una terribile minaccia

La creatività sarà una risorsa fondamentale per risolvere gli enigmi e procedere nella trama. Lo stile cartoon e il design particolare rendono il gioco bello da vedere ma non per questo meno terrificante ed impegnativo.

La storia permetterà di scoprire le vicende di un misterioso personaggio, risvegliatosi in un’ospedale dopo una temibile pandemia. L’obiettivo sarà quello di scoprire le orgini del letale virus. Per completare tutte le sfide presenti, saranno necessarie almeno 5 ore di gioco.

Come affermato da Rafal Jelonek, COO di Ultimate Games: “True Virus è per i giocatori che amano storie inquietanti e allo stesso tempo fuori dagli schemi. La grafica elegante e la musica appropriata creano qui un’atmosfera unica di onestà in un mondo che crolla. Imparare la verità richiederà attenzione e creatività da parte del giocatore“.