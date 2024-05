Samsung Galaxy S24 Ultra sta riservando non poche sorprese a tantissimi consumatori, infatti in questi giorni su Amazon è possibile approfittare di una importante riduzione di prezzo, che lo pone in vendita ad un prezzo di addirittura 500 euro in meno rispetto al listino originario, a cui si aggiunge la possibilità di ricevere un regalo incredibile.

Tutti coloro che lo acquisteranno entro gli inizi di Giugno, infatti, potranno registrarlo su Samsung Members, non è altro che il sito ufficiale dell’azienda, per ricevere in regalo gratis il Samsung Galaxy Watch6, lo smartwatch top di gamma di ultima generazione (che in genere ha un valore di listino di 300 euro). Tale promozione è da ritenersi attiva sia per gli acquisti su Amazon, che sul sito ufficiale o nei principali rivenditori di elettronica.

Samsung Galaxy S24 Ultra: offerte mai viste prima d’ora

Tutti possono pensare di acquistare un Samsung Galaxy S24 Ultra, anche grazie allo sconto che Amazon ha indubbiamente deciso di attivare proprio questi giorni. Dovete sapere che il prezzo di listino del modello indicato nell’articolo è molto elevato, corrispondente per l’esattezza a 1619 euro, per questo motivo inizialmente sono davvero pochissimi i consumatori disposti ad un simile investimento per l’acquisto di uno smartphone; lo sconto odierno, pari al 26% del valore iniziale, aiuta così a ridurre la spesa, sino a raggiungere solamente 1199 euro. Premete qui per l’acquisto.

Al netto di tutto quanto indicato poco sopra, lo smartphone presenta le solite ottime caratteristiche tecniche, come display da 6,8 pollici di diagonale con risoluzione QuadHD+, trattasi di un eccellente dynamic AMOLED 2X, che integra processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione ed una configurazione con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. La batteria, da 5000mAh, è più che sufficiente per l’utilizzo per lunghe giornate.