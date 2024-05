TIM Power, le 3 offerte fino a 300 GB in 5G sono gratis

Basta dare uno sguardo al web e si possono trovare molto più frequentemente nuove offerte di TIM in promo, esattamente come le Power. Sono proprio queste il chiaro esempio di come un’azienda possa svolgere il suo lavoro alla grande anche dopo mesi di difficoltà.

L’obiettivo in questo momento è far sì che le persone possano scegliere ancora una volta l’azienda italiana e a quanto pare sta succedendo. Sono sempre di più gli utenti che infatti tornano sui loro passi durante l’ultimo periodo. Molto probabilmente con le tre offerte in questione il gestore ci riuscirà senza troppi problemi, anche perché c’è un gran regalo.

TIM, le offerte Power sono tornate a far paura alla concorrenza: ecco i dettagli

Si sta continuando a muovere bene TIM, gestore che negli ultimi tempi ha intrapreso un percorso fatto di campagna promozionali continue. Stando a quanto riportato infatti l’azienda avrebbe deciso di rendere ancora disponibili le sue tre offerte migliori che rispondono al nome di Power.

Queste sono diverse tra loro ma incarnano gli stessi ideali di risparmio, quantità e qualità. TIM lancia innanzitutto la sua Power Special, l’offerta migliore del momento visto che costa solo 9,99 € al mese ed include tutto al suo interno. Questa soluzione consente a tutti di avere minuti senza limiti per telefonare qualsiasi numerazione, 200 SMS e un quantitativo di 300 giga con rete 5G attiva.

A questa soluzione si sovrappongono altre due offerte molto interessanti ovvero la Power Supreme Easy e la Power Iron. Sia la prima che la seconda dispongono minuti senza limiti e 200 messaggi per gli utenti, con la differenza che, oltre nel prezzo, sta nella rete Internet. La prima offerta offre infatti 200 giga in 4G, mentre la seconda arriva a 150. Con soli 7,99 € al mese la prima soluzione mobile di queste due è già molto vantaggiosa, ma ancor di più lo è la seconda che costa 6,99 €.