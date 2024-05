CoopVoce sta cercando in ogni modo di effettuare un ricambio di offerte mobili che possano essere utili. Dopo aver visto durante questo mese la famosa EVO 30, è tornato il momento di dare uno sguardo a quella che è l’offerta più incredibile: la EVO 200. Con un prezzo molto ridotto e con tantissimi contenuti, è questo l’obiettivo principale di svariati utenti che vogliono navigare senza limiti.

Si tratta comunque di un’offerta mobile che sul sito è sempre presente e che non cambia mai. La principale peculiarità del provider è infatti quella di non modificare mai le carte in tavola dopo la sottoscrizione.

CoopVoce, le EVO sono le migliori: ecco 200 GB in 4G ogni mese

Ogni volta che un gestore virtuale entra in campo con le sue migliori offerte, è difficile che ne esca sconfitto. Le principali aziende sono diventate ormai un punto di riferimento per chi vuole cambiare continuamente gestore, magari abbandonando anche quello di fiducia. CoopVoce è il classico esempio di lealtà, continuità e soprattutto convenienza, dato che le sue offerte della gamma EVO hanno davvero ogni cosa al loro interno.

Basta pagare dunque molto poco per avere ogni mese ciò che occorre, sia per quanto riguarda i minuti che i messaggi e i giga. Il gestore di Coop attualmente permette a tutti di sottoscrivere tramite il suo sito ufficiale quella che probabilmente è l’offerta migliore del momento. La famosissima EVO 200 infatti è ancora disponibile con tutti i suoi contenuti e con il suo prezzo inconfondibile, punta di diamante di una soluzione amatissima.

All’interno dell’offerta mobile ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi, 1000 SMS da inviare a chiunque e infine la quantità di 200 giga in rete 4G. Sono questi i giusti presupposti per non avere mai paura che qualche contenuto possa terminare durante il mese. Il prezzo mensile è 9,90 € per sempre.